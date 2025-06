Deputado Chico Guarnieri reforça compromisso com o Araguaia durante agenda em Alto Taquari e Alto Araguaia Em mais uma demonstração de proximidade com as demandas regionais, o deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) cumpriu, nesta semana... Momento MT|Do R7 05/06/2025 - 19h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h37 ) twitter

Em mais uma demonstração de proximidade com as demandas regionais, o deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) cumpriu, nesta semana, uma intensa agenda nos municípios de Alto Taquari e Alto Araguaia, situados na região do Araguaia, onde dialogou com lideranças políticas e empresariais e participou da 2ª edição da Feira de Negócios e Tecnologia (Fenaia). A visita institucional, realizada nos dias 4 e 5 de junho, teve como foco o levantamento de reivindicações locais e o fortalecimento das ações parlamentares voltadas ao desenvolvimento econômico, social e turístico da região.

