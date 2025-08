Deputado Chico Guarnieri solicita redutores de velocidade na MT-246

Pensando na segurança viária da população que trafega pela MT-246, o deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) solicitou a instalação de dois redutores de velocidade na via. A Indicação 4038/2025 foi encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), com cópia ao governador do estado, Mauro Mendes (União). Os equipamentos devem ser implantados no trecho localizado entre os municípios de Denise e Arenápolis e o ponto específico é o quilômetro 14.

Saiba mais sobre essa importante solicitação e suas implicações na segurança viária consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: