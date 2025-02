Deputado Chico Guarnieri solicita veículos para transporte de pacientes de Rio Branco e Porto Esperidião

Momento MT |Do R7

Com o objetivo de melhorar o atendimento na área da saúde para a população de Rio Branco e Porto Esperidião, o deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) enviou ao Governo de Mato Grosso as solicitações de uma ambulância e também de um outro veículo, destinado aos pacientes renais. O parlamentar relatou que a demanda (Indicação nº 854/2025) pela ambulância foi informada pela Câmara Municipal de Rio Branco, que buscou apoio do Estado para resolver a carência de transporte adequado e eficiente para o atendimento emergencial de saúde à população.

