Deputado cobra agilidade na construção de área de escape na Serra de São Vicente e viaduto no Trevão O presidente da Frente Parlamentar em Prol das BRs 163/364, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Thiago Silva (... Momento MT|Do R7 20/02/2025 - 12h26 (Atualizado em 20/02/2025 - 12h26 )

O presidente da Frente Parlamentar em Prol das BRs 163/364, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Thiago Silva (MDB), reforça a necessidade de celeridade na construção de obras essenciais para a infraestrutura viária do estado. Durante a sessão plenária desta quarta-feira (19), o parlamentar cobrou da concessionária Nova Rota do Oeste agilidade na construção de uma área de escape na Serra de São Vicente, medida essencial para garantir a segurança dos condutores que trafegam pela rodovia. O parlamentar apresentou, durante a sessão, a Indicação nº 4885/2023 e reforçou a importância da obra. Saiba mais sobre essa importante cobrança e as implicações para a segurança viária no estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Sorriso promove palestra técnica sobre plantio de milho safrinha para silagem

