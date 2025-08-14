Deputado defende inclusão de pessoas neurodivergentes; assista YouTube A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados discutiu, nesta quarta-feira (13), a inclusão de pessoas neurodivergentes...

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados discutiu, nesta quarta-feira (13), a inclusão de pessoas neurodivergentes no mercado de trabalho. Especialistas e ativistas na defesa de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) defenderam que empresas adotem medidas de adaptação para atender às necessidades desse público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a inclusão de pessoas neurodivergentes!

Leia Mais em Momento MT: