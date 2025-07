Deputado destaca importância da Festança de Vila Bela como resgate histórico, cultural e fortalecimento do turismo

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) participou nesta segunda-feira (21) da Festança de 2025 do município de Vila Bela da Santíssima Trindade, localizado a 562 quilômetros de Cuiabá. A solenidade, realizada ao lado do Ginásio Melânio de Assunção, contou com celebração eucarística e apresentação da dança do Congo na abertura, seguida da dança do Chorado e de um cortejo pelas ruas da cidade. A festividade segue até 28 de julho, na primeira capital do estado de Mato Grosso.

