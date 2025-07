Deputado Dr. João apoia Mutirão de Cirurgias de Urologia e Ortopedia para ampliar acesso à saúde

O Teatro Zulmira Canavarros, anexo à Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), sediou, na noite de terça-feira (15), a cerimônia de abertura oficial do Mutirão de Cirurgias Ortopédicas e Urológicas do Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). A iniciativa, que conta com o apoio do Parlamento Estadual, foi presidida pelo primeiro-secretário da ALMT, deputado Dr. João (MDB), e reuniu autoridades como o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, reforçando o compromisso conjunto com a ampliação do acesso à saúde pública na capital.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante iniciativa!

Leia Mais em Momento MT: