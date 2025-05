Deputado entregará levantamento de bairros sem asfalto na capital para governo do estado O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) está à frente de um projeto que visa melhorar a qualidade de vida dos moradores de Cuiabá...

O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) está à frente de um projeto que visa melhorar a qualidade de vida dos moradores de Cuiabá. Sua equipe mapeou, até o momento, de 20,1 quilômetros de ruas sem asfalto em cinco bairros da cidade. O levantamento visa chamar a atenção do governo do estado para melhorar a infraestrutura e, principalmente, atender à necessidade urgente de investimentos no setor.

