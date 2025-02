Deputado estadual Chico Guarnieri solicita médico perito para Barra do Bugres A população de Barra do Bugres e região precisa de um médico perito para realizar suas avaliações na agência local do Instituto Nacional...

A população de Barra do Bugres e região precisa de um médico perito para realizar suas avaliações na agência local do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Por isso, o deputado estadual Chico Guarnieri (PRD) encaminhou ao presidente do Instituto, Alessandro Antonio Stefanutto, uma solicitação para que seja disponibilizado o profissional.

Saiba mais sobre essa importante solicitação e suas implicações para a população no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: