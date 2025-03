Deputado Faissal defende direitos da população de Alta Floresta em Audiência sobre Pedágio na MT-320 Na manhã desta terça-feira (18), o deputado Faissal Calil (Cidadania), durante a Audiência Pública promovida pela Ager e Sinfra... Momento MT|Do R7 19/03/2025 - 09h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 09h06 ) twitter

Na manhã desta terça-feira (18), o deputado Faissal Calil (Cidadania), durante a Audiência Pública promovida pela Ager e Sinfra-MT, que debateu sobre as obras de melhorias a serem executadas em razão do quarto termo aditivo, referentes à concessão do pedágio da Via Brasil, cobrou a presença do governador Mauro Mendes e do vice-governador Otaviano Pivetta. Para mais detalhes sobre a defesa dos direitos da população e as questões levantadas na audiência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Força Tática prende foragido da Justiça em Nova Mutum

