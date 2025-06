Deputado Juca do Guaraná critica possível fechamento da Santa Casa em Cuiabá O deputado estadual Juca do Guaraná (MDB) fez um apelo público contra o possível fechamento do Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá...

Momento MT|Do R7 12/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share