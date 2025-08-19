Deputado Moretto anuncia edital para aquisição de terreno do Hospital Regional de Pontes e Lacerda Foto: MARCOS LOPES/ALMT O deputado Valmir Moretto (Republicanos) divulgou nesta segunda-feira (18) a abertura do Edital de Chamamento...

O deputado Valmir Moretto (Republicanos) divulgou nesta segunda-feira (18) a abertura do Edital de Chamamento Público nº 002/2025, do Governo do Estado de Mato Grosso, para aquisição do terreno do futuro Hospital Regional de Pontes e Lacerda. O anúncio, feito durante entrevista à rádio Super Jornal FM, estabelece a seleção de um imóvel com área mínima de 60 mil metros quadrados, atendendo às exigências técnicas do projeto de saúde.

