Deputado Moretto cumpre agenda com autoridades na Região Oeste Visita a obra da MT-473 na Serra de Nova Lacerda Foto: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos... Momento MT|Do R7 24/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 14h06 )

Visita a obra da MT-473 na Serra de Nova Lacerda

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), cumpriu agenda com autoridades nesta sexta (21) na região Oeste de Mato Grosso. Na sua companhia, estiveram o governador em exercício, Otaviano Pivetta (Republicanos), o secretário da Casa Civil, Fábio Garcia, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Dentre os municípios visitados, estão Conquista D’Oeste, Nova Lacerda, Comodoro e Campos de Júlio. Moretto esteve nas câmaras municipais de Conquista D’Oeste e Comodoro e em Nova Lacerda e Campos de Júlio, o parlamentar na sede da prefeitura.

