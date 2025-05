Deputado Moretto cumpre agenda em Rio Branco e Salto do Céu Foto: ALEX RODRIGUES DA COSTA E OLIVEIRA O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) participou nesta segunda (5), de agenda... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h27 ) twitter

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos) participou nesta segunda (5), de agenda nos municípios de Rio Branco e Salto do Céu, acompanhado da secretária estadual de Agricultura Familiar, Andrea Fujioka; Em Rio Branco (336 km de Cuiabá), o parlamentar participou de um café da manhã com alimentos fabricados pelos produtores rurais locais, no CRAS da cidade. Em seguida, participou da solenidade de reinauguração da subsede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Empaer), no município. Moretto aproveitou e entregou uma retroescavadeira para Rio Branco, adquirida via indicação parlamentar feita à Secretaria do Estado de Agricultura Familiar (Seaf) e com apoio do secretário chefe da Casa Civil, Fábio Garcia. Uma ambulância via emenda parlamentar também foi entregue. Em Salto do Céu (350 km de Cuiabá), o deputado visitou a Escola Estadual Deputado Francisco Villanova e a Escola Municipal Simão Bororo. O republicano também esteve na unidade do Hospital Municipal José Tomaz Correia. Para Salto do Céu foi entregue uma retroescavadeira, nos mesmos moldes que a ofertada para Rio Branco. As autoridades também estiveram presentes nas obras da construção de uma nova ponte para o município. A agenda na cidade terminou na Secretaria Municipal de Assistência Social.

