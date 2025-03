Deputado Moretto defende moradia popular O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), representante da Região Oeste do Estado, é defensor da moradia popular em Mato Grosso... Momento MT|Do R7 13/03/2025 - 18h27 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h27 ) twitter

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), representante da Região Oeste do Estado, é defensor da moradia popular em Mato Grosso. O parlamentar participou do lançamento do SER Família Habitação, em Campos de Júlio (566 km de Cuiabá) nesta quarta (12). Atuante na luta pelo direito à moradia da população, o republicano não escondeu a satisfação em ver o programa SER Família chegar no município Campos de Júlio. Valmir Moretto foi um dos deputados que votou e defendeu o projeto de Lei 962/2021 no Plenário, que criou o subsídio do programa Ser Família Habitação. “Parabéns Virgínia Mendes pela direção do projeto. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não tem dúvida de como a senhora trata as famílias de Mato Grosso. É a esperança que chega para os nossos cidadãos”, destacou Moretto. O Projeto encabeçado pela primeira-dama do Estado, Virgínia Mendes, ofereceu neste lançamento cerca de 200 casas populares para o município de Campos de Júlio. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Secretárias recebem homenagem das Vereadoras da Câmara de Cuiabá

