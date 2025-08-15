Deputado Moretto defende segurança jurídica e equilíbrio nos processos de demarcação de terras Durante o Seminário “Justiça Territorial”, realizado nesta quinta-feira (14), no Buffet Leila Malouf, em Cuiabá, o deputado Valmir... Momento MT|Do R7 15/08/2025 - 18h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante o Seminário “Justiça Territorial”, realizado nesta quinta-feira (14), no Buffet Leila Malouf, em Cuiabá, o deputado Valmir Moretto (Republicanos) defendeu a necessidade de garantir segurança jurídica nos processos de demarcação de terras indígenas em Mato Grosso. O evento, que contou com o apoio institucional da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), foi promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja) e pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM). A iniciativa teve como objetivo fomentar um debate técnico e qualificado sobre a Lei do Marco Temporal (Lei nº 14.701/2023) e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 24/2025, que propõe transferir ao Congresso Nacional a competência para instituir áreas de preservação ambiental e deliberar sobre a demarcação de terras indígenas. Para mais detalhes sobre a posição do deputado e os desdobramentos do seminário, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PM apreende sete tabletes de maconha e prende casal por tráfico de drogas em Cuiabá

PF, PC e PM apreendem veículo e pneus descaminhados no Paraná

Polícia Civil prende receptador e esclarece furto de televisores em Sinop