Momento MT |Do R7

Deputado Moretto indica recursos para Agricultura Familiar O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), que possui interlocução efetiva com o Palácio Paiaguás, apresentou, na Sessão Ordinária...

O deputado estadual Valmir Moretto (Republicanos), que possui interlocução efetiva com o Palácio Paiaguás, apresentou, na Sessão Ordinária desta quarta (26), indicações ao Executivo para suplementação da Agricultura Familiar. As pautas relacionadas à Educação, Esporte e Segurança Pública também estiveram presentes entre as propostas apresentadas.

Leia Mais em Momento MT: