Deputado propõe qualificação de jovens para o mercado do agronegócio O Deputado Estadual Thiago Silva (MDB) fez uma fala na tribuna, durante a sessão plenária do dia 21, sugerindo ao governo do estado...

O Deputado Estadual Thiago Silva (MDB) fez uma fala na tribuna, durante a sessão plenária do dia 21, sugerindo ao governo do estado a criação de um Programa Estadual de Qualificação Profissional focado na inserção de jovens no mercado da agropecuária em Mato Grosso. O Objetivo é qualificar jovens que estão no interior, conforme a demanda do agronegócio em Mato Grosso.

