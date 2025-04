Deputado propõe Salas Sensoriais em todas as escolas de MT

Momento MT |Do R7

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou o Projeto de Lei nº 487/2025, neste mês (2), na Assembleia Legislativa, que propõe a obrigatoriedade da criação de espaços sensoriais em todas as instituições de ensino do Estado de Mato Grosso. A proposta tem como objetivo garantir ambientes acessíveis e acolhedores para estudantes com transtornos sensoriais, deficiências e outras necessidades educacionais específicas. Os espaços sensoriais são ambientes especialmente planejados para oferecer estímulos táteis, visuais, auditivos e olfativos, promovendo o desenvolvimento cognitivo, emocional e físico das crianças.

