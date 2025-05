Deputado Thiago anuncia Edital para retomada de obras paralisadas e construção de creches

O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Thiago Silva (MDB), anunciou nesta sexta (16), a publicação do Edital de Chamada Pública 03/2025/SEDUC, no Diário Oficial do Estado, destinado à liberação de R$ 120 milhões, ao longo de três anos, para a retomada de obras paralisadas e construção de creches em diversos municípios do estado. Esses recursos são provenientes do governo do estado e integram uma política voltada à ampliação de vagas na educação infantil, que vai beneficiar diretamente cerca de 13 mil crianças que atualmente estão fora das creches.

