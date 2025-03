Momento MT |Do R7

Deputado Thiago defende efetivação de programa de construção de creche em MT Durante a sessão plenária do último dia 12, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) reforçou a necessidade de efetivação do Programa...

Durante a sessão plenária do último dia 12, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) reforçou a necessidade de efetivação do Programa Estadual de Construção de Creches, uma iniciativa que visa ampliar o atendimento à primeira infância em Mato Grosso. A proposta visa beneficiar mais de 12 mil crianças em diversos municípios do estado, garantindo mais vagas e infraestrutura adequada para a educação infantil.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a educação em Mato Grosso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: