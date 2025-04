Deputado Thiago reivindica campus definitivo e novos cursos na Unemat em Rondonópolis O deputado estadual Thiago Silva (MDB) reforçou sua cobrança sobre a necessidade da criação de um campus fefinitivo e instalação de... Momento MT|Do R7 11/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 11/04/2025 - 10h06 ) twitter

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) reforçou sua cobrança sobre a necessidade da criação de um campus fefinitivo e instalação de cursos regulares na Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), em Rondonópolis. A fala foi feita na tribuna, durante sessão plenária, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), na última quarta-feira (9). “Toda semana praticamente estamos apresentando cobranças e requerimentos. Além disso,á garantimos mais de R$ 5 milhões para a criação dos cursos de Jornalismo, Direito, pós-graduação, cursinho Pré-Vestibular, implantação de laboratórios e biblioteca, em atendimento às solicitações da comunidade acadêmica em Rondonópolis. A presença da Unemat precisa ser mais forte no nosso município e estamos fazendo este pleito com urgência, em nome da população de nossa cidade”, disse o deputado. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: Comunicadores que atuam em Mato Grosso são homenageados durante sessão especial

