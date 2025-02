Deputado Thiago reivindica Centro Educacional Inclusivo para Rondonópolis e outras cidades pólo de MT O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou indicação nº 5143/2024 , em dezembro de 2024, à Secretaria Estadual de Educação (... Momento MT|Do R7 04/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 04/02/2025 - 10h07 ) twitter

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou indicação nº 5143/2024 , em dezembro de 2024, à Secretaria Estadual de Educação (Seduc) uma proposta para a construção de um Centro Estadual Educacional Inclusivo (CEEI) em Rondonópolis, e nas cidades-polo do Estado. “Com mais de 250 mil habitantes, Rondonópolis é uma cidade-polo das regiões sul e sudeste de Mato Grosso e enfrenta uma crescente demanda por um espaço especializado que atenda estudantes com deficiência e altas habilidades. A experiência do CEEI já implementado em Cuiabá em setembro de 2024 comprova a relevância de uma estrutura dedicada a oferecer suporte e inclusão educacional. É hora de o Governo expandir essa iniciativa para Rondonópolis, onde pais, alunos e educadores relatam diariamente essa carência”, destacou o parlamentar. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Com a alta nos preços, surge o café fake

