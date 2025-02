Deputado Thiago se reúne com governador para refoçar apoio à Apae e Pestalozzi

Momento MT |Do R7

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) reuniu-se nesta quinta-feira (23) com o governador em exercício, Otaviano Pivetta (Republicanos), no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, para discutir o fortalecimento de parcerias e a destinação de recursos para 2025, para apoiar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a Associações Pestalozzi, em diversas regiões do Estado.

