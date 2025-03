Deputado Thiago Silva anuncia R$ 1 milhão para reforma e modernização da Feira do Conjunto São José A Feira do Conjunto São José, um dos principais pontos de comércio e encontro da comunidade em Rondonópolis, está prestes a ganhar... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 14h06 ) twitter

A Feira do Conjunto São José, um dos principais pontos de comércio e encontro da comunidade em Rondonópolis, está prestes a ganhar uma grande transformação. O deputado estadual Thiago Silva (MDB) anunciou, nesta segunda-feira (24), a destinação de R$ 1 milhão em emendas parlamentares para a revitalização e modernização do espaço, atendendo a uma demanda antiga dos feirantes e consumidores.

