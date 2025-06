Deputado Thiago Silva apresenta projeto de Lei que declara de utilidade pública a APOBAG

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) o Projeto de Lei 905/2025, que propõe o reconhecimento da Associação dos Pacientes Oncológicos de Barra do Garças (APOBAG) como entidade de Utilidade Pública. A iniciativa visa fortalecer o trabalho da instituição, que oferece apoio e assistência a centenas de pacientes com câncer na região do Araguaia. A proposta foi protocolada no dia 28 de maio.

