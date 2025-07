Deputado Thiago Silva apresenta projeto para criar semana em homenagem aos líderes comunitários O deputado estadual Thiago Silva (MDB) é autor do Projeto de Lei 1868/2024, que visa a criação da Semana do Movimento Comunitário no... Momento MT|Do R7 23/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) é autor do Projeto de Lei 1868/2024, que visa a criação da Semana do Movimento Comunitário no estado. O projeto está apto para votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso desde junho de 2025. “Sabemos da importância do trabalho árduo e coletivo desempenhado pelos presidentes de bairros e líderes comunitários e o nosso intuito é que o estado crie uma semana dedicada para prestar homenagens e ressaltar as ações desenvolvidas por esses comunitários em suas cidades e distritos”, afirmou o deputado, que atuou como presidente de bairro, em Rondonópolis, até 2012. Para saber mais sobre essa importante iniciativa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Sorriso sedia Festival Tereza de Benguela com programação especial de capoeira

Prefeitura de Sorriso firma três termos de colaboração que somam R$ 932 mil

Corpo de Bombeiros resgata vítima em fossa séptica de aproximadamente 4,5 metros