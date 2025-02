Deputado Thiago Silva cobra informações sobre emendas para a saúde não utilizadas em Rondonópolis O deputado estadual Thiago Silva (MDB) protocolou nesta segunda-feira (10) um ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 13h27 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h27 ) twitter

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) protocolou nesta segunda-feira (10) um ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis, com cópia para o Conselho Municipal de Saúde, cobrando informações sobre a não utilização de emendas liquidadas e pagas ainda durante a gestão municipal anterior, no valor de R$ 3,5 milhões. O parlamentar pede esclarecimentos ao atual Poder Executivo, tendo em vista que os recursos já foram depositados nas contas do Fundo Municipal de Saúde. Saiba mais sobre essa importante cobrança e suas implicações na saúde pública consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

