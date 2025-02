Deputado Thiago Silva destina mais de R$ 400 mil para agilizar cirurgias em Primavera do Leste O deputado estadual Thiago Silva (MDB) destinou uma emenda parlamentar, em 2024, no valor de R$ 429 mil para dar celeridade nas cirurgias...

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) destinou uma emenda parlamentar, em 2024, no valor de R$ 429 mil para dar celeridade nas cirurgias eletivas para o atendimento da população de Primavera do Leste. O recurso já está na conta do município, visando dar maior celeridade nos procedimentos cirúrgicos, prioritariamente, de pessoas que aguardam há mais tempo nas filas do SUS.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar a saúde da população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: