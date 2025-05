Deputado Thiago Silva e vereadores de União do Sul garantem investimentos para a educação O deputado estadual Thiago Silva (MDB) se reuniu, no dia 14, com os vereadores de União do Sul, Abimael de Sá (PL), Banner Bagatini...

Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 14h04 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share