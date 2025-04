Deputado Thiago Silva promove nova edição do Gabinete Itinerante em Rondonópolis Mais uma edição do Gabinete Itinerante do deputado estadual Thiago Silva (MDB) foi realizada no último fim de semana (12) em Rondonópolis...

Mais uma edição do Gabinete Itinerante do deputado estadual Thiago Silva (MDB) foi realizada no último fim de semana (12) em Rondonópolis. Desta vez, o mutirão de serviços do mandato participativo atendeu a população dos bairros Mathias Neves e Antônio Geraldini, nos altos da Avenida Rio Branco. O evento contou com presença da população e lideranças comunitárias de várias comunidades. Este é um trabalho parlamentar de prestação de contas que o deputado tem realizado desde o início do seu mandato.

