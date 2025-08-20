Deputado Thiago Silva propõe atendimento prioritário a líderes comunitários em órgãos públicos Em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o Projeto de Lei nº 170/2025, do deputado Thiago Silva (MDB) propõe...

Em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o Projeto de Lei nº 170/2025, do deputado Thiago Silva (MDB) propõe atendimento prioritário a líderes comunitários que estiverem trabalhando em prol da comunidade, em repartições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos, cartórios de notas e registros de imóveis, em Mato Grosso. A proposta está em analise nas comissões e se aprovada, segue para votação em plenário.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e como ela pode impactar as comunidades no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: