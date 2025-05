Deputado Thiago Silva realiza Gabinete Itinerante em comemoração ao mês das Mães

Mais uma edição do Gabinete Itinerante do deputado estadual Thiago Silva foi promovida neste domingo (4), desta vez na região dos bairros Edelmina Querubim e Carlos Bezerra 2, em Rondonópolis, e com direito a tema especial: o Dia das Mães. Antecipando as comemorações e homenagens, o mutirão de serviços gratuitos teve uma programação especialmente pensada para o público feminino, com ações de saúde, beleza e recreação para as crianças. O parlamentar realiza o projeto com o objetivo de aproximar a população do mandato e também prestar contas do seu trabalho na Assembleia Legislativa. Desde às 8 horas da manhã, toda a equipe do deputado estadual Thiago Silva e parceiros atendeu centenas de mães, pais e crianças.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse evento especial!

Leia Mais em Momento MT: