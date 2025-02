Deputado Thiago Silva viabiliza recursos para a climatização da APAE em Rondonópolis Com o objetivo de promover melhorias na estrutura da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Rondonópolis e assegurar... Momento MT|Do R7 27/01/2025 - 18h27 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h27 ) twitter

Com o objetivo de promover melhorias na estrutura da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Rondonópolis e assegurar um ambiente climatizado para o atendimento às pessoas com deficiência, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) viabilizou uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, em 2024. O recurso, que já foi depositado na conta da instituição em 21 de janeiro de 2025, será essencial para a climatização e proporcionar mais conforto e qualidade nos serviços prestados a cerca de 300 alunos e aos profissionais que atuam diariamente na Apae. Saiba mais sobre essa importante iniciativa e seus impactos na comunidade consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

