Deputado Thiago Silva visita Hospital Evangélico e solicita recursos ao Governo

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) e o Presidente da Câmara de Vila Bela da Santíssima Trindade, vereador Marcos Cleber (MDB), realizaram uma visita técnica de trabalho no Hospital Evangélico do município. A unidade de saúde foi criada há mais de quatro décadas por missionários holandeses e presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para milhares de pessoas que residem na região oeste do estado. A visita aconteceu no último dia 19 deste mês.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: