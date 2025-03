Momento MT |Do R7

Deputado Thiago Silva visita Hospital Samuel Greve em Mirassol D’Oeste O deputado estadual Thiago Silva (MDB) realizou no último dia 20, uma visita para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Hospital Samuel...

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) realizou no último dia 20, uma visita para conhecer o trabalho desenvolvido pelo Hospital Samuel Greve, em Mirassol D’Oeste, que atende cerca de 3.000 pacientes mensalmente. Acompanhado da diretora Líria Simone, do vereador Elias Lopes Pelézinho (MDB) e lideranças da cidade, o parlamentar vistoriou toda a estrutura hospitalar que atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo uma das referências para pacientes que residem em Araputanga, São José dos Quatro Marcos e Porto Esperidião.

