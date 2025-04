Deputado viabiliza unidades do Corpo de Bombeiros para Mirassol D’Oeste e Sapezal O deputado estadual, Valmir Moretto (Republicanos), assinou nesta quinta (10) juntamente com o governo do estado, o termo de cooperação... Momento MT|Do R7 10/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h06 ) twitter

O deputado estadual, Valmir Moretto (Republicanos), assinou nesta quinta (10) juntamente com o governo do estado, o termo de cooperação para a construção de novas unidades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT). O parlamentar articulou para que os municípios de Mirassol D'Oeste e Sapezal fossem comtemplados.

