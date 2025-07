Deputado Xuxu Dal Molin reconhece posicionamento de Trump em defesa da democracia brasileira Moção foi antes do anúncio de possível taxação do Brasil anunciada por Trump, o que não altera o teor ou a intenção do reconhecimento... Momento MT|Do R7 10/07/2025 - 12h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 12h00 ) twitter

Moção foi antes do anúncio de possível taxação do Brasil anunciada por Trump, o que não altera o teor ou a intenção do reconhecimento Assessoria de Imprensa Gabinete O deputado estadual Xuxu Dal Molin (União Brasil-MT) apresentou nesta semana uma Moção de Aplausos destinada ao presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. O reconhecimento foi motivado por uma declaração pública feita por Trump no último dia 8 de julho, na qual expressou preocupação com o cenário político e judicial do Brasil e defendeu os princípios democráticos como o voto popular e o devido processo legal.

