Deputado Xuxu Dalmolin leva demanda dos caminhoneiros e é prontamente atendido pelo governo de MT Problemas na comunicação entre o sistema da Sefaz e as praças de pedágio começam a ser solucionados após mobilização liderada por Xuxu... Momento MT|Do R7 20/06/2025 - 10h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 10h56 ) twitter

Momento MT

Problemas na comunicação entre o sistema da Sefaz e as praças de pedágio começam a ser solucionados após mobilização liderada por Xuxu Dal Molin. O deputado estadual Xuxu Dal Molin (União Brasil) atendeu a uma demanda urgente da classe dos caminhoneiros em Mato Grosso e levou ao Governo do Estado a preocupação quanto à demora na atualização do sistema da Secretaria de Fazenda (Sefaz), que impacta diretamente na cobrança de pedágios, mesmo quando os veículos estão descarregados e com eixos erguidos.

