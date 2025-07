Deputado Xuxu Dalmolin reconhece posicionamento de Trump em defesa da democracia brasileira

Momento MT |Do R7

O deputado estadual Xuxu Dal Molin (União Brasil-MT) apresentou nesta semana uma Moção de Aplausos destinada ao presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. O reconhecimento foi motivado por uma declaração pública feita por Trump no último dia 8 de julho, na qual expressou preocupação com o cenário político e judicial do Brasil e defendeu os princípios democráticos como o voto popular e o devido processo legal.

Para saber mais sobre essa importante manifestação política, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: