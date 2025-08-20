Deputados analisam acordo que oficializa a sede da COP 30 no Brasil; acompanhe A Câmara dos Deputados analisa agora a Mensagem 914/25, do Poder Executivo, que contém o texto do acordo entre o Brasil e o secretariado...

A Câmara dos Deputados analisa agora a Mensagem 914/25, do Poder Executivo, que contém o texto do acordo entre o Brasil e o secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) a fim de oficializar a sede da COP 30 no período de 10 a 21 de novembro de 2025 em Belém (PA). Esse acordo detalha toda a infraestrutura que o país-sede da COP deve garantir aos participantes, sejam os do secretariado da ONU ou dos países participantes e observadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Momento MT: