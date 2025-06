Deputados analisam MP que reformula regras do crédito consignado para trabalhadores do setor privado; acompanhe A Câmara dos Deputados analisa agora a Medida Provisória 1292/25, que reformula o acesso ao crédito consignado por parte de trabalhadores... Momento MT|Do R7 25/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 25/06/2025 - 22h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Câmara dos Deputados analisa agora a Medida Provisória 1292/25, que reformula o acesso ao crédito consignado por parte de trabalhadores com carteira assinada (CLT), trabalhadores rurais e domésticos e microempreendedores (MEIs), criando uma plataforma centralizada para comparação de propostas de empréstimo. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as mudanças nas regras do crédito consignado! Leia Mais em Momento MT: Adiada votação de projeto que moderniza leis de radiodifusão

Política de enfrentamento ao HPV vai à sanção

Comissão aprova facilitação de crédito a micro e pequenas empresas de pessoas com deficiência