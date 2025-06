Deputados analisam projeto que aumenta cargos do TRT de São Paulo; acompanhe A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 1694/25, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que aumenta de 94 para 105 o...

A Câmara dos Deputados analisa agora o Projeto de Lei 1694/25, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que aumenta de 94 para 105 o total de cargos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede no município de São Paulo, por meio da transformação de cargos vagos.

