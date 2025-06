Deputados analisam regras para regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira; acompanhe

Momento MT |Do R7

A Câmara dos Deputados analisa agora projeto que permite a regularização de imóveis rurais em áreas de fronteira com declaração escrita e assinada pelo requerente em substituição a certidões oficiais se não for possível obtê-las diretamente do órgão responsável pela base de dados oficial ou se o órgão passar de 15 dias para responder.

