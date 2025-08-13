Deputados aprovam regime de urgência para seis projetos A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (12) o regime de urgência para seis propostas. Os projetos com urgência podem ser...

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (12) o regime de urgência para seis propostas. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a tramitação de projetos de lei!

Leia Mais em Momento MT: