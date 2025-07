Deputados aprovam requerimento de dispensa de pauta para projeto que altera Lei do Fethab Durante sessão plenária ordinária realizada nesta quarta-feira (2), os deputados estaduais de Mato Grosso aprovaram requerimento de... Momento MT|Do R7 02/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante sessão plenária ordinária realizada nesta quarta-feira (2), os deputados estaduais de Mato Grosso aprovaram requerimento de dispensa de pauta para tramitação do projeto de lei 1099/2025, que congela o valor do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) até o final de 2025. O projeto altera a Lei nº 7.263/2000, que cria o Fethab, e foi amplamente discutido, com participação direta da Assembleia Legislativa na interlocução com o governo e o setor produtivo. O texto modifica a periodicidade de correção do valor cobrado dos produtores rurais. Hoje, o valor é corrigido em janeiro e julho, de acordo com os valores vigentes da Unidade de Padrão Fiscal (UPF). Saiba mais sobre as implicações dessa mudança e o que ela significa para os produtores rurais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Deputados de MT participam do XIII Fórum de Lisboa, que debate IA e segurança alimentar

Moretti destaca avanços e importância da inovação na gestão pública

CPI do Transporte Público convoca secretários e diretores de órgãos reguladores