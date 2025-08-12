Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Deputados cobram estruturação da ANM para combater sonegação de royalties da mineração

Deputados defenderam a estruturação imediata da Agência Nacional de Mineração (ANM) para combater a sonegação da Compensação Financeira...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Deputados defenderam a estruturação imediata da Agência Nacional de Mineração (ANM) para combater a sonegação da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM). A agência é responsável por regular e fiscalizar o setor minerador no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a sonegação de royalties da mineração!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.