Deputados de MT participam do XIII Fórum de Lisboa, que debate IA e segurança alimentar

Três deputados estaduais de Mato Grosso integram a comitiva brasileira que participa do XIII Fórum de Lisboa, em Portugal. O evento, iniciado nesta quarta-feira (2), reúne autoridades de vários países europeus para discutir as transformações sociais impulsionadas pela inteligência artificial. Além disso, o encontro também aborda questões ligadas à segurança alimentar, destacando o potencial do agronegócio mato-grossense e a importância da cooperação internacional.

