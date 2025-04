Deputados destacam legado do papa Francisco pelos pobres e pelo meio ambiente Vários deputados subiram à tribuna do Plenário nesta terça-feira (22) para lamentar a morte do papa Francisco e destacar seu legado... Momento MT|Do R7 22/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 21h06 ) twitter

Discussão e votação de propostas legislativas. Dep. Geraldo Resende (PSDB-MS)

Vários deputados subiram à tribuna do Plenário nesta terça-feira (22) para lamentar a morte do papa Francisco e destacar seu legado em defesa dos pobres, dos refugiados e do meio ambiente. O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), afirmou que a o papa foi um condutor de paz e protetor dos injustiçados. O deputado solicitou sessão solene em homenagem ao papa Francisco, “para que o Brasil saiba reconhecer também o seu legado como defensor da paz, do meio ambiente, dos mais pobres e, principalmente, da democracia”, disse. Afirmou também que o papa foi um defensor do Estado Democrático de Direito.

