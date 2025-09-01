Deputados discutem papel de empresas negras e indígenas em ações afirmativas A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (3), audiência pública sobre a inclusão de empresas comprometidas...

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (3), audiência pública sobre a inclusão de empresas comprometidas com a reparação histórica na promoção de ações afirmativas no audiovisual brasileiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes desse importante debate!

Leia Mais em Momento MT: